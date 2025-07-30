CERTAMEN
Patrimoni, música i astronomia al Dansàneu
La 34a edició del festival Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, va continuar ahir amb l’exposició de Palmira Jaquetti i els concerts de les bandes Alosa i Tarta Relena. Així mateix, estava previst l’homenatge al músic Juli Garreta de les cobles Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat. El festival té programada avui a les 12.00 hores la presentació del retaule de Sant Martí d’Escalarre, a l’església del municipi. A les 19.00 hores, al Cap del Port de Baqueria-Beret, a Sorpe, està previst el concert de Judit Neddermann i Pau Figueres i, a continuació, a les 22.15 h, arribarà el torn de l’observació astronòmica La dansa de les estrelles. Aquestes activitats arriben després de l’espectacle de dilluns Fargar amb els castellers Margeners de Guissona i no dels Malfargats de Pallars, com per error vam publicar ahir.