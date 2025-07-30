ASSOCIACIONS
Quaranta anys dels llaços entre Catalunya i Califòrnia
Amics de Gaspar de Portolà va nàixer fa 4 dècades a Balaguer. Demanen a la Generalitat celebrar l’agermanament el 2026
L’entitat Amics de Gaspar de Portolà, l’associació fundada el 1981 amb motiu de l’agermanament entre Catalunya i Califòrnia, celebra quatre dècades d’activitat. El seu president, Àngel Ros (exalcalde de Lleida), i el seu vicepresident, Josep Borràs (exalcalde de Balaguer i cofundador), es van reunir el mes passat amb el conseller d’Afers Exteriors, Jaume Duch, perquè la Generalitat declari el 2026 com l’Any de l’agermanament entre aquests territoris.
“Hem de donar a conèixer el que hem aconseguit. Per exemple, a dia d’avui no hi ha universitat catalana que no tingui conveni amb la de Califòrnia”, explica Borràs. “En concret, la UdL i l’IRTA col·laboren en qüestions d’agricultura amb la University of California a Davis”, afegeix.
En aquest sentit, els Amics de Gaspar de Portolà han proposat diverses actuacions com una mostra que recopili la història de l’entitat o la creació a Balaguer del Centre d’Agermanament de Catalunya-Califòrnia.
El 1983, dos diputats lleidatans al Parlament, el bioquímic Joan Oró i el polític Josep Borràs, van viatjar per primera vegada a San Francisco, on els va rebre el governador californià per establir l’aliança, que van ratificar el 1986. L’agermanament pretén crear i estrènyer llaços culturals i recordar el llegat de Gaspar de Portolà, governador de les Califòrnies i fundador de San Diego i Monterrey.