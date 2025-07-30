SALUT
Un investigador de Lleida treballa en avenços mèdics clau contra la cirrosi
L’estudi internacional en què participa el professor de la Universitat de Lleida Joan Valls obre la porta a tractaments més eficients i preventius en casos greus d’ascites
Un estudi internacional en què participa Joan Valls Marsal, professor de la UdL i investigador del Grup de Recerca de Cures de Salut de l’IRBLleida, ha identificat tres factors clínics de risc que permeten predir complicacions greus en pacients amb ascites provocades per cirrosi hepàtica.
L’equip, que també inclou professionals d’universitats com la de Viena i Pàdua i hospitals com el Clínic de Barcelona, ha identificat que els pacients amb ascites (ompliment de líquid a l’abdomen) de grau 3 i amb nivells baixos de sodi a la sang o amb una puntuació elevada en l’escala que mesura la gravetat de la malaltia hepàtica crònica presenten un risc alt de desenvolupar complicacions relacionades amb la hipertensió portal en un termini de dotze mesos.
Aquesta situació pot ser potencialment evitable amb una actuació primerenca mitjançant una tècnica que redueix la necessitat de drenatges repetits, millorant la qualitat de vida dels pacients i evitant complicacions greus. “Aquest avenç suposa una nova esperança per a moltes persones afectades per malalties hepàtiques cròniques, en contextos en què l’accés a transplantaments de fetge és limitat o es demora”, destaca l’investigador lleidatà Joan Valls.