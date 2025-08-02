La Paeria de Lleida compra 3 solars a la plaça Dipòsit per a nous pisos en el centre històric
Les tres finques eren de la mateixa immobiliària, tenen 231, 153 i 71 metres quadrats, dos d’elles estan ocupades ara per un aparcament de rotació provisional, i s’adquiriran per un total de 100.000 euros.
L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana de Lleida (Emau) ha comprat 3 solars a la plaça Dipòsit corresponents a les finques dels números 7, 8 i 9, "per avançar en les polítiques de promoció de nous habitatges en el Centre Històric".
La voluntat és unificar els solars i constituir un de 455 metres quadrats, per agilitzar els tràmits i resultar més atractiu als promotors que vulguin construir habitatges, informa aquest dissabte l’Ajuntament de Lleida en un comunicat.
