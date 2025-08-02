L'autora de Navès Esther Miralles guanya el concurs de microrelats de la Vall Fosca
Amb "Riu avall", un viatge simbòlic pel riu Flamisell de les cendres d'una padrina
Esther Miralles Henares, amb "Riu Avall", ha estat la guanyadora del primer premi del novè Concurs de Microrelats de la Vall Fosca, organitzat pel Museu Hidroelèctric de Capdella i dotat amb 600 euros. El relat, en primera persona, explica la decisió d’una neta de complir l’última voluntat de la seva padrina: no ser enterrada al costat del seu marit, sinó abocar les seves cendres al mar. Així, el riu Flamisell es converteix en el camí simbòlic d’aquesta transformació al llarg d’un relat que barreja emoció, natura i transcendència, segons ha destacat la organització del certamen. Miralles és de Navès (Solsonès).
Per la seva part, el barceloní Xavier Valls Torné s'ha endut el segon premi, de 400 euros, amb "Paga la casa", relat ambientat en un bar del campament industrial de la Central de Capdella. Finalment, el tercer premi, dotat amb 300 euros, ha estat per a "Cendres", de Pau Brunet Travé, de Sant Fruitós del Bages.
El jurat d'aquesta edició estava format per Pep Coll, Ferran Rella, Ramon Sistac, Meritxell Nus i Joana Franch