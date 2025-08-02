Trump assegura que els submarins nuclears són "més a prop de Rússia"
El president dels EUA afirma que imposarà sancions a Rússia en cas de no donar-se un acord d’alto el foc abans del 8 de febrer
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha aclarit que els submarins nuclears desplegats pel país nord-americà com a resposta a les declaracions de l’expresident rus Dimitri Medvedev estan ara "més a prop de Rússia".
El mandatari va anunciar aquest divendres que dos submarins serien mobilitzats a les "regions corresponents" --sense especificar la ubicació concreta-- després de les paraules "insensates" i "incendiàries" de Medvedev, en les quals va assegurar que cada "ultimàtum" de Trump és "una amenaça i un pas cap a la guerra".
En aquest sentit, l’inquilí de la Casa Blanca ha afirmat que han de ser "acurats" davant d’aquestes afirmacions, ja que suposen "l’amenaça definitiva", a causa de la possibilitat d’un atac nuclear, i ha confirmat que aquestes naus estan situades "més a prop de Rússia", en declaracions recollides en una entrevista al canal de televisió Newsmax.
Així mateix, ha assegurat que en cas de no assolir un alto el foc davant de del proper 8 d’agost --data que Trump ha posat com a límit al president rus, Vladimir Putin, després de rebaixar de 50 dies a 10 el marge per aconseguir un acord--, els Estats Units imposaran noves sancions a Rússia.
"Imposarem sancions, i ell (Putin) és bastant bo amb les sancions. Sap com evitar-les", ha mantingut el president nord-americà.
Ucraïna ha patit en els últims dies diversos atacs contra el seu territori entre ells un atac aeri rus a gran escala contra la capital, Kíev, perpetrat en la nit del 30 al 31 de juliol en el qual van perdre la vida 31 persones i unes altres 159 van resultar ferides.
"He parlat molt amb Putin i crec que vam tenir una gran conversa. Després torno a casa i veig que van llançar una bomba a Kíev i que a diverses ciutats hi ha morts. I dic: 'Acabo de tenir una gran conversa amb ell i semblava que anàvem a...'. Vaig pensar que ho teníem tot resolt tres vegades, i potser ell vulgui intentar portar-se'l tot. Crec que li serà molt difícil", ha declarat el líder nord-americà respecte a les negociacions amb Putin.