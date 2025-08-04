ART
Concurs de pintura ràpida a Sant Guim amb 28 participants
Sant Guim de Freixenet, en el marc de la festa major, va acollir el cap de setmana l’edició número 23 del seu concurs de pintura ràpida, que va comptar amb la participació de 28 pintors. El certamen és molt popular entre el sector perquè reparteix importants premis en metàl·lic. Concretament, un total de cinc amb un import total de 2.180 euros, distribuïts en guardons que van dels 300 fins als 600 euros i que són patrocinats per empreses locals i el mateix ajuntament.
El guanyador d’aquesta edició va ser Josep Plaja, d’Esclanyà, nucli de Begur (Girona), amb un oli de la Rabassa. En segona posició va quedar Joan Josep Català, d’Alpicat, amb un oli de les restes de l’antic castell de Sant Guim de la Rabassa, i va completar el podi Lluís Puiggròs, amb una panoràmica de la Tallada. La resta de participants que van rebre premi van ser Mercè Humedas, de Lleida, per una panoràmica de Sant Guim amb el tren, i Julio García Iglesias, per una panoràmica de l’entrada de la localitat.