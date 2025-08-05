FESTIVALS
Clàssica als carrers de Solsona
L’AIMS Festival ofereix concerts a la plaça de la Catedral a càrrec d’alumnes i grups de cambra. Avui actua un octet de corda al Museu Diocesà
L’AIMS Festival va traslladar ahir la música clàssica als carrers de Solsona amb l’actuació d’alumnes de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) i grups de cambra a la plaça de la Catedral. D’aquesta forma, el jove alumnat té l’ocasió de mostrar el seu talent al públic, mentre que aquest pot gaudir en directe de la interpretació de qui de convertiran en grans músics del demà. L’AIMS Festival, que arriba a la 24a edició, és l’únic pedagògic de Catalunya i va nàixer com a resposta a una necessitat: la formació en interpretació musical. El certamen, que va arrancar divendres a Solsona, ofereix aquests concerts gratuïts de dilluns a dijous, a partir de les 19.00, fins al dia 14 a la plaça de la Catedral. Mentrestant, un octet de corda actua avui, a les 20.30, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. El concert, amb el títol Música entre art: octet de corda al museu, correrà a càrrec de Simone Zgraggen, Alisa Gartner, Juliane Gotthardt i Sven Francesco Stutt (violins); Toni Massegú i Noelia Martínez-Moreno (violes) i Inés Vargas i Margit Emese Kasza (violoncels). Interpretaran, entre d’altres, la peça Octet per a cordes en La major, op. 3, de Johan Svendsen. Compost el 1866 com a treball de graduació al Conservatori de Leipzig, aquest octet revela el talent primerenc del compositor. És estructurat en quatre moviments, amb seccions de profunda expressivitat i un final desbordant de virtuosisme.