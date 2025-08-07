El 14 Mostremp projectarà un total de 17 curtmetratges
Del 22 al 24 d’agost, a Tremp
La 14a edició del festival de cine rural al Pallars, el Mostremp, tindrà lloc del divendres 22 al diumenge 24 d’agost, a l’Espai Cultural La Lira de Tremp, i exhibirà fins a 17 curtmetratges. Aquest any, el certamen compta amb un programa confeccionat per a tots els públics, propostes cinematogràfiques i col·loquis sobre el món del cine. Les projeccions s’agruparan en tres sessions, que tindran lloc durant les dos primeres jornades. La programació completa es pot trobar a mostremp.cat i les entrades, al web entrapolis.com a un preu de 5 euros. Les 17 propostes, que participen en la secció oficial del concurs, van ser elegides d’un total de 228 de curts de diferents països. La selecció va anar a càrrec dels membres de l’Associació d’Amics del Cinema de Tremp. El primer premi del certamen, al millor curtmetratge, està dotat amb 2.000 euros. Per la seua part, el guanyador del públic rebrà 1.000 euros.
Paral·lelament, el Mostremp ha previst activitats complementàries com una taula redona titulada Escoltar el territori, el col·loqui Mirades de dona o la projecció d’una pel·lícula infantil.