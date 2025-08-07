Polèmica a Aragó per una obra de Sixena exposada al Museo del Prado de Madrid
Mentre l'historiador de Sixena Juan José Nieto defensa que l’obra es va espoliar del monestir de Sixena, Albert Velasco qüestiona la validesa de les proves
El Govern d’Aragó i el Museu del Prado es van mostrar ahir prudents i a l’espera d’un informe oficial sobre la teoria de l’historiador i pèrit de l’ajuntament de Sixena Juan José Nieto, qui sosté que la taula de La Nativitat que exposa la pinacoteca hauria pogut sortir il·legalment del monestir oscenc. Nieto, que va exercir com a pèrit en el cas dels frescos de Sixena al Museu Nacional d’Art de Catalunya, va assegurar dimarts que La Nativitat hauria pogut sortir il·legalment del cenobi després de la Guerra Civil, quan el monestir ja era declarat monument nacional des del 1923 per evitar la dispersió de les seues obres.
L’historiador es basa en l’estudi de les fotos de la sala capitular del monestir fetes el 1936, i que obren en el sumari de la causa per a la devolució a Aragó de les pintures murals que es troben al MNAC. Mostrarien, afegeix, que la taula es trobava dipositada aquell any en aquesta estança i, per tant, ha de ser considerada com un espoli.
No obstant, l’historiador de l’art Albert Velasco va negar ahir al seu perfil de X que la pintura es conservés a Sixena l’any 1936, ja que “el 1926 estava a la venda a Londres”. Velasco sospita que la troballa de Nieto es tracti d’una “informació falsa”, ja que les imatges que ho demostrarien “no han aparegut en cap dels mitjans que s’han fet ressò” de la notícia, va assegurar.