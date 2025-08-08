MÚSICA
El festival Minúscul arranca amb força a Mollerussa
El primer concert, a càrrec del cantautor Joan Masdéu
El festival Minúscul de Mollerussa va iniciar ahir la seua quarta edició consolidant-se com una proposta de petit format que combina proximitat, qualitat artística i compromís amb l’escena musical independent. La jornada inaugural va comptar amb el cantautor Joan Masdéu i va reunir prop d’un centenar de persones a Cal Jaques. Masdéu, que celebra els seus 15 anys de trajectòria en solitari després de l’etapa al capdavant del grup Whiskyn’s, va presentar el seu nou EP La Bonaventura, una recopilació de cançons significatives de la seua carrera juntament amb temes inèdits. Aquesta actuació s’emmarca dins d’una gira en la qual alterna formats acústics i íntims amb propostes en trio o banda elèctrica, adaptant-se a cada espai i context. El promotor del festival, Jordi Bonilla, va destacar l’evolució artística de l’esdeveniment: “Apostem per cartells cada vegada més ambiciosos, i aquest any expliquem amb noms com Maren, que ha actuat en el Sonorama, un dels festivals indie més destacats del panorama estatal”. Eduard Gener i Dan Peralbo també participaran en el cicle. No obstant, l’organització va haver de fer front a un imprevist: el número limitat de cadires facilitades per l’ajuntament va obligar a buscar solucions d’última hora, com la cessió de bancs per part del cau local.