ARQUEOLOGIA
Troben un graner al castell de Sant Gervàs
Avenç important en el conjunt medieval de Gavet de la Conca
Una nova campanya d’excavació arqueològica al Castelló Sobirà de Sant Gervàs, a Gavet de la Conca, ha localitzat les restes d’un graner que estaria destinat a emmagatzemar l’excedent de cereals que es produïa al costat del castell. El codirector de l’excavació, Jordi Vallverdú, la va descriure com “una troballa significativa” perquè permet saber més sobre l’organització interna del castell i com era l’economia d’aquest lloc. Gràcies als materials ja recuperats, tot apunta que la utilització del monument es prolonga fins als segles XIV i XV (corresponents a baixa edat mitjana). Vallverdú també va explicar que han trobat indicis de l’existència de dos cisternes per emmagatzemar aigua.
Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte d’investigació D’ipsos kastellos, desenvolupat pel Laboratori d’Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona. Paral·lelament, s’han localitzat fragments de ceràmica que, si bé es troben molt fragmentats, ajudaran els arqueòlegs a conèixer les últimes fases d’utilització del conjunt fortificat i el seu abandó. Es preveu que, a mesura que avancin en l’excavació al castell i del nucli de població als seus peus, s’entendrà millor com funcionava, va assenyalar el codirector de l’excavació.