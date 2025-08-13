MÚSICA
Un viatge musical a França
Un grup de la coral infantil Shalom de Lleida, al festival internacional Choralies. Una cita amb més de 4.000 cantaires
La Coral Shalom de Lleida va participar per primera vegada en el singular festival internacional Choralies, que reuneix cada tres anys a la localitat francesa de Vaison-la-Romaine, a la Provença, a prop d’Avinyó, milers de cantaires, directors corals, instrumentistes i espectadors. Gairebé una vintena dels més grans de la secció infantil de la coral (d’11 a 18 anys) –que dirigeixen Eva Bugarín, Irene Llobera i Marta Farreny– van gaudir del 30 de juliol al 8 d’agost d’aquest gran encontre coral, que reuneix formacions de tot el món i de totes les edats. Organitzat per l’associació local À Coeur Joie, el festival Choralies va congregar més de 14.000 persones entre participants i públic amant del cant coral.
Durant deu dies, es van portar a terme tallers musicals i corals als matins; recitals a la tarda repartits per diferents espais d’aquesta localitat als peus del mont Ventor; i cant en comú cada nit al Théâtre Antique d’origen romà, amb 4.000 veus a l’uníson. Els joves van aprofitar per descobrir el ric patrimoni arqueològic romà de la ciutat. “Experiències com aquesta contribueixen a reforçar i créixer en valors, fomenten la convivència i enriqueixen la formació musical”, va assenyalar Bugarín.