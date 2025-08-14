Tresors de la Seu Vella
En aquests relleus es representen sant Lluc i sant Marc, asseguts davant de sengles escriptoris, escrivint els textos evangèlics. Al Museu de Lleida s’exposen un al costat de l’altre. Aquests dos relleus són gairebé els únics testimonis de la trona quatrecentista que va existir a la Seu Vella de Lleida.
La seva execució s’atribueix a Jordi Safont, que va treballar en diversos projectes a la Seu. Les seves creacions, inscrites en l’anomenat gòtic internacional, presenten personatges naturalistes, a més de posar de manifest el seu gust pels detalls, com es pot comprovar en els relleus.
A la Biblioteca Episcopal de Vic es conserva un excepcional manuscrit de l’any 1788, escrit per Josep Pocurull, notari de Lleida. Es tracta d’un quadern en què l’autor anotava, durant les seves visites a la catedral quan aquesta s’havia convertit en un quarter, les làpides amb inscripcions que encara romanien dins del temple i tot allò que li cridava l’atenció. El manuscrit ha servit per conèixer elements desapareguts i per identificar i documentar obres essencials de la Seu Vella, com per exemple aquests relleus.