CINE
Almodóvar finalitza el rodatge d’‘Amarga Navidad’
La productora El Deseo publica un vídeo del director repartint flors entre els protagonistes. La cinta s’estrenarà el 2026
Pedro Almodóvar ha finalitzat aquesta setmana el rodatge de la que serà la seua vint-i-quatrena pel·lícula, Amarga Navidad, i ho va celebrar repartint flors entre els seus actors i actrius principals, entre els quals es troben Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón i Victoria Luengo, segons un vídeo promocional difós ahir per la productora El Deseo.
El rodatge, que va començar a principis de juny, es va desenvolupar entre Madrid i Lanzarote i va finalitzar dimarts passat a l’illa canària, segons pot veure’s a la claqueta que sosté el director manxec a les imatges. Enmig del paisatge volcànic de l’illa, on Almodóvar ja va rodar una altra de les seues pel·lícules, Los abrazos rotos (2008), un membre de l’equip anuncia que Bárbara Lennie i Milena Smit han acabat la pel·lícula i a continuació el director els fa entrega d’un ram de flors a cada una. El ritual es repeteix en altres escenes d’aquest vídeomontatge.
Carmen Machi rep flors en el que podria ser el passadís d’un hospital, amb Gloria Muñoz postrada en un llit. En interiors apareixen també Rossy de Palma i Patrick Criado, recollint agraïts els seus rams. Mentrestant, Aitana Sánchez Gijón finalitza la seua part en un cèntric carrer madrileny; Sbaraglia, al costat de Quim Gutiérrez, als exteriors d’El Matadero de Madrid; i Victoria Luengo en un jardí amb llum nocturna. Està previst que la pel·lícula arribi a les sales de cine el 2026. La trama gira entorn d’Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicitat la mare de la qual mor durant un llarg pont del mes de desembre i que troba refugi en la feina, encara que és més aviat una fugida cap endavant. Treballa sense parar i, sense adonar-se’n, no es concedeix el temps necessari per guardar el dol per l’absència materna. Fins que una crisi de pànic l’obliga a imposar-se un descans i decideix viatjar a Lanzarote amb una amiga.
Així mateix, a Amarga Navidad, Almodóvar torna al castellà després d’haver rodat en anglès La habitación de al lado, amb Julianne Moore i Tilda Swinton.