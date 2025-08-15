SEGRE

Quarta edició a la Seu d’Urgell del festival ‘Pirineu, terra de versos’

El cantautor Pau Alabajos.

REDACCIÓ

La Seu d’Urgell acollirà aquest mes la quarta edició del festival literari Pirineu, terra de versos, coorganitzat per les llibreries cooperatives El Refugi, de la capital de l’Alt Urgell, i La Lluerna, de Ripoll. El proper dia 21 (19.00 h), la llibreria de la Seu acollirà la projecció del documental Si el vers fos un refugi, amb Arnau Baulenas i Cinto Espejo, donant inici així al certamen. La següent cita arribarà el dia 28 amb la presentació del llibre-disc Versos a la vietnamita. Antologia de la poesia catalana antifranquista, amb l’autor, l’escriptor i músic Pau Alabajos. El festival culminarà el dia 30 a la sala La Immaculada (18.00 h) amb un recital d’Àngels Moreno, Aina Torres, Meritxell Nus, Lídia Gázquez i Amanda Bassa.

