FESTES
Pregó reivindicatiu a Gràcia de la lleidatana Maria Garganté
La historiadora de l’art lleidatana i professora universitària Maria Garganté (Sanaüja, 1975) va reivindicar dijous com a pregonera de la festa major de Gràcia, a Barcelona, que “la festa és sempre una bretxa per a la revolució”. Garganté va al·ludir al genocidi a Gaza i va recordar que “celebrar”sempre ha de ser “un acte de consciència i de revolució personal i col·lectiva”. Un dels últims treballs publicats per Garganté va ser l’assaig Santificaràs les festes, en què convida a repensar el calendari festiu, la ritualitat i les desigualtats de gènere darrere de les celebracions.