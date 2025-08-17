MÚSICA
Techno internacional de km 0
El DJ lleidatà Lluís Ribalta estrena en vinil i a totes les plataformes l’àlbum ‘Bring In Back’. Per celebrar les seues dos dècades en la indústria musical
El DJ i productor musical lleidatà Lluís Ribalta va publicar ahir el seu primer àlbum de llarga durada, Bring In Back, amb vuit temes de música electrònica, tant en format de vinil –al prestigiós segell britànic de techno Rawsery Records– com a totes les plataformes digitals. El mateix artista va destacar que tres de les cançons publicades durant les passades dos setmanes com a premiere en digital es van situar al top 20 mundial de vendes de techno.
Després de celebrar 20 anys de trajectòria artística, aconseguir èxits i aparèixer regularment al top 100 mundial tant de cançons com d’artistes de techno, Ribalta debuta amb aquest primer long-play de pur i energètic techno, “amb una sèrie de cançons construïdes minuciosament a l’estudi durant aquest últim any i enfocades totalment a la pista de ball i a fer ballar amb un somriure a la boca”. L’artista comenta que “Bring In Back s’aventura en territoris rítmics implacables i paisatges sonors immersius, que recorden el minimalisme enèrgic i la força hipnòtica defensada per les estrelles del techno al llarg dels anys.
Així, cançons com Andromeda i el tema principal del disc, Bring In Back, situen aquest treball discogràfic en línies de baixos denses i capes de percussió complexes, mentre que peces com Brain Siren i Acid Sex recorren els passadissos més experimentals i amb infusió d’acid del so contemporani”. Aquest àlbum representa tota una declaració del compromís del DJ i productor lleidatà amb l’essència fonamental del techno, millorada artísticament sempre que sigui possible amb idees d’allò més trencadores.
Lluís Ribalta, de 45 anys, ha actuat com a DJ en els millors clubs del món (vegeu el desglossament) i l’any 2022 es va convertir en el primer català i espanyol a aconseguir –amb la seua cançó Cosmic Absolute– un top 3 del gènere progressive house en el prestigiós portal internacional de vendes digitals Beatport.
Enginyer agrònom, bomber i ‘boig’ per l’‘electro’
Lluís Ribalta es va formar com a enginyer agrònom i ha acabat treballant també de bomber de la Generalitat al parc de Lleida però la seua passió per la música electrònica des que de jove sortia amb els amics per la zona dels Vins de la capital del Segrià i freqüentava les discoteques de moda de llavors (Wonder, Big Ben, Musicland, Orbita 4, Sistema...) l’ha portat al món dels DJ. Des del 2005, la seua carrera musical li ha permès actuar en els millors clubs i festivals del món, de Berlín i l’Argentina, passant per Miami o Hong Kong, i a crear un segell propi, LR Recordings.