MÚSICA
Antoni Tolmos, avui a Arties al cicle ‘Romanic Musicau’
El pianista, compositor i comunicador lleidatà Antoni Tolmos posarà avui el colofó a la 26 edició del cicle Romanic Musicau amb un concert gratuït (19.30 h) a l’església de Santa Maria d’Arties, a Naut Aran. Tolmos oferirà un repertori de boleros i cançons d’amor. El públic també podrà gaudir d’una visita guiada al monument.
Prèviament (17.00 h), Tolmos presentarà a la llibreria Eterna de Vielha (av. deth Pas d’Arrò 29) el seu últim llibre, Quan dubtes de tu (Pagès Editors), en el qual el comunicador aborda la importància de l’autoconeixement, l’autoestima i la gestió emocional en la vida a l’hora de desenvolupar-se artísticament. En aquesta obra, l’autor reflexiona des de la seua experiència com a músic i mentor i explora com superar les inseguretats i els bloquejos creatius.