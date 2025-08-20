LLETRES
Gala de premis literaris en la Nit Poètica de Juneda
El Joan Duch, el Carles Hac Mor i el primer Ester Xargay
El Teatre Foment de Juneda tenia previst acollir ahir al vespre la Nit Poètica dels premis literaris de poesia que impulsen l’ajuntament d’aquesta localitat de les Garrigues i l’editorial Fonoll. Hores abans, els guanyadors del Joan Duch, el Carles Hac Mor i l’Ester Xargay –que es van decidir el mes de juny passat– ja es van passejar pels carrers de Juneda (a la foto). La poeta vallesana Maria Garcia Garau (Sant Pere de Vilamajor, 1995) lluïa el poemari Entreforc, editat per Fonoll, amb el qual es va emportar el 26è Joan Duch per a menors de 35 anys, dotat amb 2.000 euros. En aquesta obra, l’autora explora el paisatge mallorquí com a matèria poètica, emocional i política. Per la seua part, el poeta i filòleg valencià Josep Vicent Cabrera (el Verger, 1976) exhibia l’obra amb la qual va guanyar el 9è Carles Hac Mor de plaquetes d’escriptura subversiva, dotat amb 500 euros i publicació a Fonoll. L’obra, que es titula 2076 2076 2076, combina vers, prosa i manipulació tipogràfica. Finalment, la poeta i performer Gisela Arimany (les Planes d’Hostoles, 1983) i el poeta barceloní David Caño (1980) van guanyar la primera edició de l’Ester Xargay de videopoesia, dotat també amb 500 euros, amb l’experiment literari i audiovisual Pruenca. Durant la vetllada estava prevista l’actuació del cantautor valencià Borja Penalba.