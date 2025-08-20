LLIBRES
Rescaten un episodi oblidat de la història d’Almacelles
Josep Ibarz publica la novel·la ‘L’última batalla a la Clamor Amarga’
L’exalcalde d’Almacelles Josep Ibarz Gilart acaba de publicar el llibre L’última batalla a la Clamor Amarga, una novel·la històrica ambientada a finals del segle XIX en la qual l’autor recupera uns fets gairebé desconeguts, que van tenir lloc a la Vall de la Clamor i que van marcar en aquella època la vida de localitats com Almacelles, Montsó i la mateixa Lleida. L’obra narra unes grans maniobres militars que van tenir lloc l’octubre del 1892, en les quals van participar deu batallons d’infanteria, artilleria i cavalleria, sota el comandament de figures tan rellevants com el general Martínez Campos i un jove Miguel Primo de Rivera. Aquells exercicis de l’exèrcit espanyol van transformar per uns dies la tranquil·litat del camp en un autèntic camp de batalla simbòlic.
La novel·la d’Ibarz flueix a través de dos veus periodístiques: la d’un periodista real, que va deixar testimoni de les maniobres en un diari de l’època, i la d’un personatge fictici, que s’enamora d’una jove d’Almacelles. Així, per les pàgines del llibre desfilen personatges històrics, veïns del poble i figures imaginades, que donen vida a un relat que combina rigor històric i emoció literària.
Segons l’autor, la novel·la va sorgir d’una troballa casual: “Un dia, buscant entre retalls de premsa, vaig topar amb dos diaris de Tarragona i Barcelona que informaven d’aquelles maniobres militars, i allò em va anar inspirant per novel·lar aquell episodi.”
A més, Ibarz ha volgut compartir amb el públic aquesta narració de forma altruista, publicant la novel·la a la plataforma digital de lectura i escriptura Wattpad, d’accés totalment gratuït, “perquè aquesta història de la Vall de la Clamor arribi al major nombre de lectors possible”.
Aquesta és la segona incursió literària de Josep Ibarz, després que el 2018 publiqués el llibre Desencaixats, una selecció dels articles de premsa publicats en diferents mitjans de comunicació, així com reflexions i descripcions diverses plasmades en plataformes digitals, amb reflexions sobre alguns aspectes de gènere històric, polític i artístic.