LLEURE
La sala Guiu de la Seu d’Urgell, 75 anys de referent social
La sala de festes Guiu de la Seu d’Urgell celebra al llarg d’aquest any el seu 75 aniversari, amb una trajectòria que ha situat aquest equipament cultural –que inclou dos sales de cine– com un referent al Pirineu, amb una important funció de “cohesió social”, com destaca Montse Guiu, una de les seues propietàries. Ara, tant ella com la seua germana, Irene, busquen traspassar aquest espai per jubilació després de quaranta anys al capdavant i, per això –com va informar SEGRE el febrer passat– estan en negociacions amb l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell amb la voluntat d’assegurar la continuïtat de l’activitat. “És molt important que aquest espai no desaparegui”, afirma Guiu, remarcant que “és un lloc emblemàtic de cultura i de lleure, sobretot en poblacions de muntanya en les quals la comunicació i la trobada han estat sempre una mica més difícils”. “Tenim un públic important que ve a la sala amb regularitat i que és el seu lloc de lleure, cultura i diversió”, assegura Montse Guiu, que afegeix que el consistori “és sensible” a la continuïtat d’aquesta activitat. Sobre la trajectòria històrica de la sala, Guiu recorda la visita de figures com Antonio Machín, Salomé o Mary Santpere, i orquestres com la Platería o La Maravella.