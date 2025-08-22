Un disc amb composicions inèdites commemorarà l'any Ricard Viñes
Pel 150è aniversari del naixement del pianista lleidatà hi haurà concerts als principals equipaments culturals del país
La commemoració del 150è aniversari del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñes comptarà amb diversos esdeveniments per recordar i reivindicar la seva trajectòria musical. Entre aquests hi ha l'enregistrament d'un disc amb composicions recentment desconegudes de l'artista i altres peces que únicament s'havien gravat el 1945. També es preveu per enguany i el 2026 un cicle de concerts en alguns dels principals escenaris del país, com el Gran Teatre del Liceu o l'Auditori de Barcelona, per homenatjar-lo. Viñes (1875-1943) va destacar com a intèrpret durant la primera meitat del segle XX. Establert a Paris, va ser l'encarregat d'estrenar moltes obres dels grans músics del moment, com Ravel, Satie o Debussy.
Màrius Bernadó, comissari de la commemoració oficial de l'any Ricard Viñes, exposa que el pianista va ser "fonamental en la història de la música per a piano del segle XX" per la seva condició d'intèrpret, ja que va ser un gran "difusor" de compositors "francesos, russos, espanyols, catalans o sud-americans". "Tenim un amplíssim repertori d'obres estrenades o donades en primera audició i difoses gràcies al seu talent i compromís", manifesta Bernadó.
Tota aquesta tasca li va permetre estar sempre a prop dels principals músics del moment, fins al punt que li dedicaven les obres o les escrivien pensant en el seu talent interpretatiu. "Va guanyar el primer premi del Conservatori de Paris i això el va projectar com un virtuós amb una carrera internacional molt potent", remarca Bernadó. Entre els seus millors amics de joventut hi havia Maurice Ravel, i va ser Viñes qui va interpretar la seva primera obra estrenada mai en públic. Més tard vindrien Debussy, Satie, Séverac o Poulenc. De tota manera, per Bernadó, la "gran marca" de Viñes va ser "el seu compromís", especialment amb els compositors joves, pels quals apostava.
Tot aquest llegat Viñes el va guardar, fet que ha permès que hi hagi molta documentació de la seva trajectòria. "Parlem de programes, correspondència, cartells, retalls de premsa o el seu diari personal, que possiblement és un dels documents més importants. Durant 28 anys va anar anotant tot el que vivia, tot el que feia a Paris, i aquest és un dels millors retrats de la societat i de la cultura en la qual ell es va moure a finals del segle XIX i principis del XX", destaca el comissari. Un diari de 7.000 pàgines que es transcriurà i editarà aprofitant la commemoració.
Nou enregistrament
Del vessant creatiu de Ricard Viñes com a compositor es coneixien tan sols quatre peces, que es van agrupar en un àlbum el 1945 sota el títol 'Quatre hommages' i que era l'únic enregistrament de temes del pianista lleidatà. Tot i l'àmplia informació sobre la vida de l'intèrpret, en els darrers anys s'han descobert noves sorpreses en forma de partitures. La troballa la van fer, el 2012, el mateix Màrius Bernadó i el pianista Miquel Villalba.
Com a part dels actes d'homenatge, recentment s'ha enregistrat un disc a l'Auditori Josep Carreras de Vila-seca que, per primera vegada, reunirà tota l'obra per a piano de Viñes. Villalba ha estat precisament l'intèrpret de les obres. A més de les noves partitures, també s'han revisat les editades fa 80 anys de 'Quatre hommages', obres de joventut i una composició de maduresa, titulada 'De Cythère au Carmel', considerada una de les millors mostres de la seva escriptura pianística, ja plenament moderna.
Martí Ferrer, cofundador de Ficta Edicions, destaca que la iniciativa es va començar a gestar fa un parell d'anys. "Tots els projectes de recuperació patrimonial són lents perquè requereixen una feina d'investigació per trobar els manuscrits, estudiar-los i treballar-los", raona Ferrer. Les composicions del lleidatà fins ara desconegudes són una mostra de la música que es feia en aquella època. "És una música romàntica, que té un punt una mica exhibicionista de demostrar la capacitat de l'intèrpret; i està molt pensada per al públic que l'havia d'escoltar", reflexiona Ferrer.
Durant la gravació a Vila-seca també s'ha enregistrat música inèdita de Frederic Mompou, descoberta també gràcies a la tasca de Villalba. El disc està previst que es publiqui d'aquí mig any a les plataformes digitals i també s'editarà en format físic.
Altres actes
Durant la commemoració de l'any Ricard Viñes s'impulsaran altres iniciatives, com la digitalització i catalogació dels seus fons documentals dipositats a l'Arxiu Municipal de Lleida i a la Universitat de Lleida, així com la restauració i preservació de documents de valor patrimonial. Un dels eixos destacats serà la creació d'un portal de coneixement obert que integrarà dades, recursos digitals i materials documentals sobre el pianista.
El projecte preveu mobilitzar intèrprets de renom i institucions culturals nacionals i internacionals, així com fomentar la complicitat de festivals, auditoris, conservatoris, arxius, biblioteques i entitats musicals per tal d'impulsar una commemoració que vagi més enllà de l'àmbit local i connecti amb la dimensió internacional de Viñes.
A més, es desenvoluparan iniciatives de divulgació adreçades al gran públic, com exposicions, concerts, cicles de conferències, edicions i accions educatives per posar en valor la personalitat polièdrica de l'artista: músic, intel·lectual, col·leccionista d'art i escriptor. La commemoració també apostarà per impulsar línies de continuïtat i que part dels projectes perdurin més enllà del 2025.