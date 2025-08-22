MÚSICA
La gira més clàssica amb Bach
El músic lleidatà Jordi Roure interpreta el geni alemany en el 275 aniversari de la seua mort. En una ruta que culminarà el 13 de setembre a Lleida
El músic i gestor cultural lleidatà Jordi Roure (1985) ho té molt clar: “Bach és Déu.” Per això, no ha dubtat a retre al compositor i mestre alemany un petit homenatge al commemorar-se enguany el 275 aniversari de la seua mort. Roure, intèrpret de viola, ha organitzat una gira de concerts per atansar al públic amb el seu instrument la música “del meu ídol, un referent i tota una forma d’entendre la vida a través de la música”. El projecte, que ha titulat La veu del silenci, l’ha portat durant aquest estiu a actuar en localitats com Puigverd de Lleida, Alcanó, Bell-lloc d’Urgell, Llardecans, Albelda i les Borges Blanques, “sempre amb una resposta entusiasta del públic: esglésies plenes de gom a gom i ovació de la gent dempeus”, va explicar el músic a SEGRE.
Roure té previst continuar amb el seu homenatge musical el proper dia 29 a l’església parroquial de la Pobla de Cérvoles, i el 31 a la de Montoliu de Lleida. La gira La veu del silenci culminarà el 13 de setembre a les 20.00 h a l’església de Sant Joan de Lleida.
L’intèrpret va reconèixer que “he aprofitat el període estival i les vacances per oferir la música de Bach pel territori amb uns recitals gratuïts en els quals no només hi ha música sinó que també explico al públic detalls de la vida i obra d’aquest autèntic mestre de la composició; de fet, qualsevol musicòleg que estudia Bach mai l’acabarà”.
“La veu del silenci és un acte de connexió amb Bach, amb el silenci, amb el que no es veu però se sent. Una viola sola, que vol compartir que allò essencial no mor mai, només canvia de forma i continua ressonant, com la música de Bach”, va afirmar el músic lleidatà. El concert que ofereix Roure comença amb la Passacaglia de H.I.F. Biber, “una obra que parla de l’eternitat, del pas immutable del temps i de l’àngel que ens guarda”; segueix amb la primera Sonata per a violí de Bach, “molt coneguda i apreciada, que mostra el perfecte equilibri entre emoció i estructura, plena d’humanitat”; així com la Fantasia núm. 1 de Telemann, “que aporta llum i equilibri”; i culmina amb La Chaconna de Bach, “un repertori complex i difícil”.
Membre de l’OJC i al capdavant de Sons Vitals, de música com a teràpia
� L’ampli currículum musical de Jordi Roure va arrancar de nen amb el seu pas per l’Escolania de Montserrat. Després del Conservatori de Lleida, va emprendre estudis superiors de viola a l’Esmuc, amb un màster posterior a l’Institut de Música i Dansa de Colònia. Ha format part de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya i de l’OBC. Membre de l’Orquestra Julià Carbonell (OJC), és professor de viola, violí i piano i presideix l’associació Sons Vitals, que des del mes de gener passat ofereix recitals a l’hospital Arnau de Vilanova com a teràpia per a pacients i familiars.