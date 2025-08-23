ART
La Universitat Catalana d’Estiu debat la polèmica de Sixena
Amb la historiadora lleidatana Carmen Berlabé
La 57 edició de la Universitat Catalana d’Estiu, que acabarà avui a Prada de Conflent, no només va oferir un programa farcit de cursos acadèmics sinó que també va organitzar conferències, seminaris i debats emmarcats en l’actualitat social, cultural i política dels territoris de parla catalana. Per això, no es va oblidar del litigi de l’art amb Aragó, ara de nou de màxima actualitat després de la resolució judicial que ordena traslladar al monestir de Sixena les pintures murals que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), malgrat totes les veus contràries de tècnics del patrimoni cultural. En una taula redona que es va celebrar ahir al migdia, la historiadora de l’art lleidatana i exconservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé va contextualitzar un litigi que s’arrossega des de fa tres dècades: “Si no haguéssim patit la segregació de la diòcesi de Lleida, no hauria passat ni el litigi pels béns de la Franja, ni per les obres de Sixena ni ara per les pintures del MNAC”, va assegurar Berlabé. En el debat també van participar la catedràtica emèrita d’Història de l’Art Mireia Freixa i l’advocat, historiador i un dels responsables de la Comissió de la Dignitat Josep Cruanyes, que va vincular el litigi, al procés: «Aquí van decidir que “Catalunya ha espoliat i l’ha de tornar”, i han manipulat la justícia per aplicar-la injustament. Jo diria que és una nova fase de les irregularitats judicials del procés.»