Anna Sàez, al festival de novel·la negra Cubelles Noir

Debat divendres al Cubelles Noir amb Anna Sàez (2a dr.). - CUBELLES NOIR

REDACCIÓ

L’escriptora i directora de SEGRE Anna Sàez va ser divendres una de les convidades al desè festival de novel·la policíaca i criminal Cubelles Noir, que va arrancar dijous i es desenvoluparà fins avui diumenge en aquesta localitat del Garraf. Sàez va participar al centre social Roig i Pera de Cubelles en un debat sobre documentació i investigació en l’escriptura de gènere negre, acompanyada per Anna Segimon, Glòria Sabaté i Paco Gómez Escribano. L’escriptora lleidatana va recordar l’ardu i laboriós procés de documentació que va afrontar amb el seu últim llibre, L’enverinadora, la truculenta història sobre una assassina en sèrie rural fa 90 anys a la Granja d’Escarp. Al festival també es preveia la participació dels lleidatans Marta Alòs i Rafa Melero.

