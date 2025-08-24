LITERATURA
Anna Sàez, al festival de novel·la negra Cubelles Noir
L’escriptora i directora de SEGRE Anna Sàez va ser divendres una de les convidades al desè festival de novel·la policíaca i criminal Cubelles Noir, que va arrancar dijous i es desenvoluparà fins avui diumenge en aquesta localitat del Garraf. Sàez va participar al centre social Roig i Pera de Cubelles en un debat sobre documentació i investigació en l’escriptura de gènere negre, acompanyada per Anna Segimon, Glòria Sabaté i Paco Gómez Escribano. L’escriptora lleidatana va recordar l’ardu i laboriós procés de documentació que va afrontar amb el seu últim llibre, L’enverinadora, la truculenta història sobre una assassina en sèrie rural fa 90 anys a la Granja d’Escarp. Al festival també es preveia la participació dels lleidatans Marta Alòs i Rafa Melero.