MÚSICA
La Granadella disfruta amb el seu festival més popular
La Granadella va viure ahir la jornada central del 32 festival de música popular i tradicional catalana, que conclourà avui diumenge després d’una programació amb activitats per a tots els públics. Així, els més petits van disfrutar al matí amb la Cursa de les Pedretes, una activitat tradicional recuperada en els últims anys. A la tarda va ser el torn de la Cursa de la Cordera, amb el singular premi per al guanyador de la carn d’un corder. Folkids amb Pep López i Sopars de duro es van encarregar d’animar la festa a mitja tarda, abans del ball amb La Puntual Folk. A les 23.00 estava previst el concert de l’Elèctrica Dharma, cap de cartell del festival. Avui posarà el colofó a les 20.00 Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.