CINE
Carla Simón preestrena ‘Romería’ demà a Vigo
Dijous a Barcelona, amb les entrades ja esgotades. La seua nova pel·lícula després d’‘Alcarràs’ arribarà a les sales el 5 de setembre
L’Auditori Mar de la ciutat de Vigo acollirà demà la primera de les tres grans preestrenes organitzades per a la nova pel·lícula de la directora catalana Carla Simón, Romería, que la cineasta va rodar en aquesta ciutat gallega durant l’any passat. Serà la primera projecció a Espanya de la cinta, que va participar en la secció oficial del passat Festival Internacional de Cine de Canes. Dijous la cinta es projectarà també a Barcelona, als cines Aribau, ja des de fa dies amb les entrades esgotades, i la tercera cita prèvia a l’estrena arribarà el 3 de setembre a Madrid. Romería es projectarà a les sales de cine de tot el país a partir del 5 de setembre.
Es tracta del tercer llargmetratge de Carla Simón, després de l’èxit d’Alcarràs (Os d’Or de la Berlinale) –que ja va comptar amb una preestrena exclusiva nacional a la Llotja de Lleida– i d’Estiu 1993 (Goya a la millor direcció novella). La pel·lícula, en la qual Simón s’inspira aquesta vegada en els orígens de la seua família biològica paterna, segueix la Marina, adoptada des de molt petita, en el seu viatge a Vigo per trobar-se per primera vegada amb la família del seu pare biològic. Guiada pel diari de la seua mare i a través d’una connexió especial amb el seu nou cosí, la Marina descobrirà les ferides familiars i podrà reviure la memòria fragmentada d’uns pares dels quals amb prou feines té records.