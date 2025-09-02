CINE
‘La terra negra’ visita Lleida
Screenbox va acollir ahir un col·loqui amb el seu director, Alberto Morais, i l’actriu Laia Marull. Un drama sobre frustració i salvació en un entorn rural
Després d’anys intentant buscar-se la vida fora sense èxit, la María ha de tornar al poble on va créixer per treballar al negoci familiar. Mentre intenta bregar amb la frustració i el fracàs, coneix el Miquel, un misteriós foraster que contracta la família de la María amb qui acaba establint una connexió molt especial. Aquesta és la història que explica La terra negra, una pel·lícula dirigida per Alberto Morais, i coprotagonitzada per Laia Marull (María) i Sergi López (Miquel). Des de divendres passat, es pot veure en cines com Screenbox Lleida, una sala que ahir va acollir la visita de Morais i Marull per participar en un col·loqui amb el públic després de la projecció. De fet, no era la seua primera vegada a Ponent; fa uns anys, amb motiu del rodatge de Las olas (2011) –el primer dels seus tres llargmetratges junts–, tots dos es van haver de desplaçar fins a Mollerussa. “Recordo que era desembre i crec que mai no havia passat tant fred en la meua vida. Però l’entorn era preciós, m’agradaria tornar a rodar aquí”, va assegurar el realitzador.
Més endavant, el 2016, la intèrpret i el director van repetir tàndem amb La madre. “Ens coneixem perfectament i ja sabem com treballem. La veritat és que gaudeixo molt treballant amb la Laia”, va afirmar Morais. Per la seua part, Marull va explicar que, si bé està acostumada al nivell de “sobrietat interpretativa” que exigeix el director, la María no “s’assembla en res als papers que havia encarnat fins ara. He hagut de posar-me a la pell de personatges que passaven per moments durs, però ella, en específic, té moltes ferides vitals i una cuirassa impenetrable”, va explicar Marull.