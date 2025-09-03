EDITORIALS
‘Crisàlide’, la nova col·lecció de poesia d’Edicions Salòria
S’estrena amb una recopilació de poemes de Jaume Pont. Es presenta dissabte a la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà
Edicions Salòria presentarà aquest dissabte la seua nova col·lecció de poesia titulada Crisàlide, en el marc de la 29a edició de la Fira del Llibre del Pirineu que acull Organyà. Ho farà en un acte previst a les 18.00 hores a l’escenari del Carrer del Mig. L’objectiu de l’editorial, amb el poeta Joan Graell com a impulsor i curador de la sèrie, és publicar un llibre de poesia cada any, donar a conèixer i fer accessible l’obra de poetes destacats de la poesia catalana de qualitat als lectors del Pirineu, i convertir-se en un altaveu per als autors del territori.
El volum amb què debutarà Crisàlide és Estuari de focs (Eros i Tànatos 1976-2020), del poeta Jaume Pont (Lleida, 1947). Es tracta d’una selecció dels seus poemes publicats en deu llibres, entre 1976 i 2020, que recullen la tensió entre l’exaltació de l’amor i la pulsió de la mort, i viceversa. Edicions Salòria descriu Pont com “una de les veus més coherents i suggestives de la poesia catalana contemporània”. En el certamen literari d’Organyà està prevista la presència de Graell i Pont.
Paral·lelament, Edicions Salòria ha programat una sèrie de presentacions literàries en el marc de la Fira. El mateix dissabte, l’espai La Plaça acollirà a les 12.00 hores la presentació de Catalunya, terra de dinosaures, de Dani Gómez, i El circ de les ànimes robades, d’Alberto Casamayor. A les 16.30 hores, Montserrat Pagès comentarà La pintura mural romànica a l’Alt Urgell i Cerdanya. Montse Milan i Laura Casanovas, autores de La Colla (Quatre i Esquirol) i El Tanoca i el padrí Arraïlles, respectivament, seran a l’escenari del Carrer del Mig amb els seus llibres. La programació completa del certamen es pot trobar a la pàgina web organya.cat.