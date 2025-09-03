MÚSICA
Disset concerts al Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu
La 27a edició del Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu arranca aquest diumenge amb una programació gratuïta que inclou un total de disset concerts en una quinzena de poblacions de la demarcació. La primera proposta tindrà lloc a l’església parroquial de Verdú, a les 13.00, i estarà protagonitzada per l’organista Pau Riuró i el baríton Xavier Mendoza. El següent concert està previst el diumenge 14 de setembre a les 19.00 a la catedral de Solsona, que serà escenari de l’actuació de l’organista Eudald Dantí.
Fins i tot el 27 de desembre, hi haurà actuacions a les Borges Blanques, Os de Balaguer, la Pobla de Cérvoles, la Pobla de Segur, Puigcerdà, Sant Llorenç de Morunys, la Seu d’Urgell, Talarn, Tàrrega, Torres de Segre, Tremp i Vielha. Així mateix, a Lleida s’han programat tres concerts, dos dels quals a la catedral (28 de setembre i 19 de desembre), i un a l’església de Sant Llorenç (29 de setembre)
Es tracta d’un certamen dirigit per l’Associació Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida, amb el patrocini de la Fundació Horitzons 2050, amb la finalitat de promoure l’orgue i divulgar les composicions musicals pensades i escrites per a aquest instrument.