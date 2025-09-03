FIRA
FiraTàrrega amb obres esgotades
A falta de més d’una setmana, el certamen ha venut un 40,1% de les entrades disponibles i dos espectacles ja no tenen localitats. L’aposta per la comoditat obliga a avançar el muntatge
FiraTàrrega ja té ocupades un 40,1% de les entrades disponibles per als espectacles de pagament que oferirà durant la pròxima edició del certamen, de l’11 al 14 de setembre a la capital de l’Urgell. És a dir, té reservades un total de 7.815 localitats de les 19.476 disponibles. D’aquestes, 4.589 entrades han estat venudes al públic en general, 247 estan reservades i 2.979 són invitacions per a professionals de les arts escèniques i periodistes.
Destaca que, a falta de poc més d’una setmana per a la celebració d’una nova edició de FiraTàrrega, 12 de les 74 sessions de pagament programades ja no tenen entrades. A més, ja s’han esgotat totes les entrades disponibles en totes les sessions de dos propostes: Jovent de Mambo Project i Ronda de comèdia d’Hilària. També queden poques localitats per a Ròdols i cigrons d’Escarlata, Cau de Ponten Pie i The place d’Eléctrico 28. Cada vegada són més els espectadors que planifiquen la seua visita a FiraTàrrega amb temps. Continuen vigents alguns descomptes com el paquet individual Heavy User, amb una rebaixa del 30% per la compra de tres o més espectacles diferents. També s’ofereix un 20% de descompte a les entrades per a jubilats, aturats, persones amb diversitat funcional, famílies nombroses i monoparentals, Carnet Jove i TR3SC. Les entrades es poden adquirir en línia o presencialment al punt d’informació de la plaça de les Nacions.
En els últims dies, els escenaris per a FiraTàrrega van prenent forma. En aquesta edició, l’organització aposta per oferir comoditat al públic, fet que es tradueix també amb més grades i més hores de muntatge (vegeu la imatge).
En un altre ordre de coses, la directora artística, Anna Giribet, va explicar a l’ACN que aquest any aposten per “reconcentrar” l’activitat artística al centre de la ciutat”. Aquest canvi de model respon la voluntat de la fira de “voler facilitar” l’experiència artística i logística al públic perquè pugui “estar més còmode”. Segons Giribet, amb la programació d’aquest 2025, integrada per 54 espectacles, volen reivindicar la “presencialitat de les arts escèniques” amb onze propostes que conviden el públic a ser actiu amb el leitmotiv Connectar. El certamen s’inaugurarà de manera oficial amb l’espectacle de gran format itinerant de Teatres de Campanya - Marc Salicrú Interferència 03, que reunirà més de 300 voluntaris. Segons Giribet, “feia temps que buscàvem grans formats amb codis actuals”. FiraTàrrega recupera així l’etiqueta d’espectacle inaugural. Del total de la programació, un 61% de companyies actuen per primera vegada en el certamen.