PATRIMONI
Aval científic a mantenir l’art en litigi al MNAC
El museu presenta nous informes d’experts que desaconsellen desplaçar les obres. Aragó ho considera “inacceptable”
El Museu Nacional d’Art de Catalunya va presentar ahir davant del jutjat d’Osca un escrit d’oposició a l’execució de la sentència del trasllat de les pintures murals de la pinacoteca al monestir de Sixena, que inclou nous informes de prestigiosos experts internacionals. Destaca l’especialista italiana Simona Sajeva o l’International Center for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), que ratifiquen la posició tècnica sobre els “grans riscos” i “l’extrema complexitat” de l’operació.
Així mateix, el MNAC qüestiona el calendari fixat per Aragó, tant en procediments com en requeriments, i proposa un cronograma alternatiu en set fases que podria allargar-se fins a un any i mig.
També considera que l’empresa representant del Govern d’Aragó no compta amb l’experiència i la solvència “necessàries” per a l’operació.
El jutjat d’Osca va acordar a finals de juliol una ordre general d’execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar el trasllat de les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al MNAC i va donar 7 mesos al museu per retornar les obres. Aquest termini coincidia amb el cronograma plantejat pel Govern d’Aragó, encara que la jutge Rocío Pilar Vargas va donar l’opció al MNAC a presentar un “cronograma alternatiu”.
Per la seua part, el director general de Cultura del Govern d’Aragó, Pedro Olloqui, va considerar “absolutament inacceptable” el comunicat del MNAC i va lamentar que el museu tornés a “oposar-se a complir els drets dels aragonesos”, dilatant l’execució de la sentència.
“Sixena és un conjunt monumental que inclou patrimoni moble i immoble i no s’entén l’un sense l’altre”, va assenyalar Olloqui, que va afegir que l’executiu aragonès va realitzar un treball “impecable” en aquesta recuperació.