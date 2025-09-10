SEGRE

PROJECTES

L’Orfeó Lleidatà atansarà música i teatre a escoles i instituts

El projecte es va presentar ahir a l’Espai Orfeó. - ACN / ROGER SEGURA

El projecte es va presentar ahir a l’Espai Orfeó. - ACN / ROGER SEGURA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Fundació Orfeó Lleidatà posarà en marxa aquest curs escolar el projecte Espai Orfeó Educa, una iniciativa dirigida a centres, escoles i instituts del territori que pretén atansar la música i les arts escèniques a alumnes de 0 a 18 anys. L’entitat ofereix un programa amb mitja desena d’espectacles, concerts i tallers dissenyats per franges d’edat. Una de les propostes, pensada per a joves d’ESO i Batxillerat, es fa en col·laboració amb la Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran i comptarà amb la participació dels artistes lleidatans Neptú, Sexenni, Valdivia, Bru i Olga Zoet. El projecte ha previst preus i tarifes socials dirigides a col·lectius vulnerables i centres educatius d’alta i màxima complexitat, i compta amb el suport del programa Projectes Singulars del departament d’Empresa i Treball. De moment, s’hi han inscrit més d’una vintena de centres educatius, una acollida que el director executiu de la Fundació Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà, va valorar ahir en la presentació de l’Espai Orfeó.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking