PROJECTES
L’Orfeó Lleidatà atansarà música i teatre a escoles i instituts
La Fundació Orfeó Lleidatà posarà en marxa aquest curs escolar el projecte Espai Orfeó Educa, una iniciativa dirigida a centres, escoles i instituts del territori que pretén atansar la música i les arts escèniques a alumnes de 0 a 18 anys. L’entitat ofereix un programa amb mitja desena d’espectacles, concerts i tallers dissenyats per franges d’edat. Una de les propostes, pensada per a joves d’ESO i Batxillerat, es fa en col·laboració amb la Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran i comptarà amb la participació dels artistes lleidatans Neptú, Sexenni, Valdivia, Bru i Olga Zoet. El projecte ha previst preus i tarifes socials dirigides a col·lectius vulnerables i centres educatius d’alta i màxima complexitat, i compta amb el suport del programa Projectes Singulars del departament d’Empresa i Treball. De moment, s’hi han inscrit més d’una vintena de centres educatius, una acollida que el director executiu de la Fundació Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà, va valorar ahir en la presentació de l’Espai Orfeó.