Wallapop factura 101 milions d'euros durant el 2024, un 13% més
La plataforma diu que la compra per part de Naver suposarà un "impuls addicional" al creixement de la companyia
Wallapop va facturar 101 milions durant el 2024, un 13% més que en relació a l'any anterior, segons ha informat l'empresa. Al mercat espanyol, la companyia ha arribat al 'break even' i ha sumat 19 milions d'usuaris mensuals.
El producte que més volum de negoci va generar va ser Wallapop Enviaments, amb una facturació de 74 milions d'euros, un 12% més que l'exercici de l'any passat. Pel que fa als serveis de visibilitat oferts als usuaris han suposat uns ingressos de 22 milions d'euros, un 27,6% més que l'any passat.
Segons ha explicat la plataforma en un comunicat, la recent adquisició per part de Naver -pendent de l'autorització de les autoritats reguladores- representarà un "impuls addicional" per al creixement de la companyia.