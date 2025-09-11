Despleguen un gran retrat del Rei boca avall en l’acte polític de l’ANC a Barcelona
En el seu discurs aquest dijous, previ a desplegar la imatge, el president de l’ANC, Lluís Llach, ja havia criticat el monarca pel seu discurs del 3 d’octubre de 2017, 3 dies després de l’1-O.
La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, el Consell de la República (CdRep), l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’Intersindical-CSC, Ciemen i els CDR han acabat l’acte polític després de la manifestació per la Diada de Catalunya desplegant un gran retrat del rei Felip VI de cap per avall.
En el seu discurs aquest dijous, previ a desplegar la imatge, el president de l’ANC, Lluís Llach, ja havia criticat el monarca pel seu discurs del 3 d’octubre de 2017, 3 dies després de l’1-O.
"Amb el seu 'a por ellos’ va proclamar i va donar impunitat a les forces d’ocupació per salvar la seua absurda unitat d’Espanya", i els manifestants han llançat crits de 'Fora el Barbó' (Fos el Borbó).