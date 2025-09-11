LITERATURA
L’Encontats celebra deu edicions plenes d’històries
El certamen de Balaguer presenta la programació, del 17 al 21 de setembre
L’Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer, arriba la setmana que ve a la desena edició. Previst del 17 al 21 de setembre, el certamen estarà apadrinat per l’escriptor Carles Cano (València, 1957) i la il·lustradora Natasha Domanova (Minsk, 1980) com a autora de la imatge del cartell d’aniversari. Així, durant quatre jornades, la capital de la Noguera s’omplirà d’activitats, espectacles, tallers i, sobretot, d’històries, per a tots els públics i edats.
La setmana arrancarà el dimecres 17 amb la jornada professional per a bibliotecàries, que inclourà una sessió amb l’objectiu que nens i joves descobreixin el plaer de llegir a càrrec de Ramon Besora i Jaume Centelles. També està previst un taller per a l’alumnat de Cicle Superior dels centres educatius de la ciutat, sota el títol Un ànec viu una aventura: dels videojocs a la literatura digital.
El dijous 18, el Teatre Municipal de Balaguer serà escenari de la representació de l’espectacle Petits Somnis de la companyia de teatre Anna Roca, dirigida a l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària. També començaran els tallers d’il·lustració per a l’alumnat de 3r de Primària, a càrrec de Domanova, a més de Francesc Infante, Blanca Caminal i Marta Montañá. Els mateixos tallers es repetiran divendres per a l’alumnat de 4t.
Divendres a les 18.00, està previst l’espectacle musical infantil Pètals de dia i pètals de nit al pati de la biblioteca i, a la mateixa ubicació, a les 20.00, es representarà l’obra de teatre L’herència, de Sake Teatre, per al públic adult.
Dissabte començarà amb l’acte central del desè aniversari de l’Encontats: la presentació del llibre commemoratiu i l’estrena de la cançó del certamen, a les 12.00 a la biblioteca.
L’acte estarà conduït per Jaume Centelles i està prevista l’assistència d’alguns dels padrins de les edicions anteriors, entre els quals destaquen Josep Vallerdú, Roser Capdevila, Pep Molist o Pilarín Bayés.
Finalment, el diumenge 21 a partir de les 10.00 tindrà lloc una gran festa familiar entorn del món dels contes, amb presència de parades d’editorials i llibreries especialitzades en la publicació de llibres infantils, il·lustradors i artesans a la plaça Mercadal.
La resta de propostes de la programació es poden consultar al web www.balaguer.cat/encontats.