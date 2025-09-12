FESTIVAL
Suport massiu al Paupaterres
Els Pets celebren 40 anys davant de 3.000 persones a Tàrrega. La resposta del públic permetrà afrontar el 80% de les pèrdues per la cancel·lació del juliol
Més de 3.000 persones van omplir la nit de dimecres passat Cal Trepat de Tàrrega en el concert solidari organitzat per Paupaterres per fer front a les pèrdues ocasionades per la suspensió de la jornada del festival del passat 12 de juliol a causa del fort temporal de pluja i vent. La convocatòria va ser un gran èxit de públic, que va mostrar el seu suport al festival, considerat un referent cultural de les Terres de Ponent.
Els Pets, en plena celebració dels 40 anys sobre els escenaris, van encapçalar el cartell i van oferir un repàs dels seus temes més emblemàtics, amb un públic molt entregat. Van completar el programa musical els grups Ginestà, Tropical Mystic i Mateu Bru.
L’organització del festival confia que, gràcies a la bona resposta del públic, es podrà sufragar al voltant del 80% de les pèrdues derivades de la cancel·lació de la jornada del juliol. A més, molts assistents van aprofitar per comprar marxandatge del festival com a mostra de suport, cosa que també contribuirà a la sostenibilitat econòmica del Paupaterres. L’entorn industrial i singular de Cal Trepat va estar molt ben valorat pel públic.
L’organització va expressar agraïment a les més de 3.000 persones que van assistir al concert solidari, així com a totes les que no van demanar el retorn de l’import de l’entrada i també a les empreses i comerços que van oferir els seus serveis de forma altruista, un fet que suposarà un impuls fonamental per a la continuïtat del Paupaterres. En paral·lel, l’entitat segueix en procés judicial amb la companyia d’assegurances per reclamar la cobertura dels danys ocasionats pel temporal.