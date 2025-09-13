MÚSICA
Arranca l’edició més rockera del Talarn Music Experience
Un xàfec a primera hora de la nit va afectar el desenvolupament dels concerts
Després de l’èxit el passat mes de juliol del Talarn Music Experience 2025, amb Sopa de Cabra, Sidonie, Rita Payés o La Ludwig Band, entre d’altres, el certamen musical capital ja per excel·lència al Pallars Jussà i el Pirineu lleidatà va ampliar ahir horitzons amb l’estrena d’un cap de setmana dedicat exclusivament al rock, que ahir a la nit tenia previst rebre tota una figura icònica espanyola, Ramoncín. Aquesta edició rockera del setembre és una nova aposta del festival per oferir una experiència més intensa i diversa, amb noms que han marcat la història d’aquest gènere musical en castellà, així com noves veus que garanteixen una proposta contundent i carregada d’energia.
A més, el festival ha fet un pas més amb la creació de l’Espai TME, un escenari cultural ubicat a Lo Quiosc, que ofereix concerts, gastronomia amb productes de proximitat i cultura popular, des d’espectacles de dansa fins a pintura en viu, circ, humor i exposicions.
Així mateix, l’aposta del Talarn Music Experience pels artistes i bandes emergents es va materialitzar ahir a la tarda amb les actuacions dels lleidatans Bru, grup liderat per la cantant Berta Saura, i Celobert, amb el violinista de Tremp Martí Vila.
A entrada de fosc, l’escenari principal va acollir el grup valencià Los Zigarros (teloners el 2017 dels Rolling Stones a l’Estadi Olímpic de Montjuic, a Barcelona), que va veure el seu concert interromput per un xàfec, acompanyat de fortes ratxes de vent.
Després del temporal, la vetllada estava prevista que culminés amb Ramoncín i els discjòqueis Diego Calvo i Lola Von Dage.
L’estrella d’avui dissabte serà una altra figura rockera, Enrique Villarreal El Drogas, el que va ser líder de Barricada, telonejat pel rockabilly de La Perra Blanco, després de les actuacions a partir de les 18.45 h de Mar Pujol i Claquera.