Tempestes i pluges de fins 60 l/m2 activen aquest dissabte els avisos a sis províncies de l’est de la península
Les precipitacions i tempestes activaran aquest dissabte els avisos en un total de sis províncies de l’est de la Península, amb valors màxims de 60 litres per metre quadrat (l/m2), segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
En concret, els avisos per pluja i tempesta es donaran a Barcelona i Girona, on s’esperen els valors màxims de 60 l/m2. Així mateix, els avisos per pluges estaran a Lleida, Castelló, Osca i Saragossa.
L’AEMET preveu per a aquest dissabte una circulació atlàntica a la Península, amb inestabilitat i cel ennuvolat al nord-est i àrea mediterrània nord. D’aquesta forma, des de primeres hores es preveuen xàfecs i/o tempestes al nord-est i litorals catalans, que seran localment forts al Pirineu, Prepirineu, aquest de Catalunya i Ibèrica oriental i que tendirà a disminuir d’oest a est. A més, de forma més feble poden afectar altres zones del terç nord-est i les Balears.
Així mateix, no es descarta nuvolositat i precipitacions en la resta de l’extrem nord, que seran més probables al nord-oest de Galícia i en l’extrem oriental del Cantàbric. Quant a la resta i les Balears, predominaran núvols alts. A les Canàries s’esperen intervals ennuvolats, amb possibilitat de precipitacions febles en les muntanyoses i estarà poc ennuvolat en la resta.
També es preveuen probables bancs de boira matinals en interiors dels terços nord i est peninsulars i les Balears, així com vespertines al Pirineu, interiors de Galícia i Melilla. A més són probables les boires a Alborán i a la tarda en litorals sud-est.
Quant a les temperatures màximes, estaran en augment a les Canàries, àrea mediterrània i nord de Galícia i Cantàbric, que serà més acusat en interiors de València i sense canvis o en lleuger descens en la resta. Respecte a les mínimes, estaran en augment en el centre i nord-est, en lleuger descens en el terç nord-oest, excepte Galícia i no s’esperen grans canvis en la resta. Les màximes superaran 35ºC al Guadalquivir i les mínimes no baixaran de 20ºC en l’àrea mediterrània i el Guadalquivir.
Finalment, a les Canàries bufarà alisi amb intervals de fort en zones exposades. A la Península i les Balears bufaran vents fluixos en general, que seran més intensos en litorals. A més, es preveu predomini de components est i sud fent remolins a est i nord en l’àrea mediterrània oriental, llevant que tendirà a variable a l’Estret i Alborán, sud i oest a Galícia i oest en la resta. També s’esperen probables intervals de fort de tramuntana a Empordà al final i de sud-oest en litorals nord de Galícia.