Fira Tàrrega acaba amb 14.225 entrades venudes i una ocupació del 74,6%
L’organització constata en un comunicat "una edició marcada per l’alta participació de públic" i per una programació ambiciosa i eclèctica.
La 45 Fira Tàrrega acaba aquest diumenge amb 14.225 entrades venudes, un 10% més que l’any anterior, i una ocupació del 74,6%, en una edició amb 156 sessions, entre gratuïtes i de pagament.
L’organització constata en un comunicat "una edició marcada per l’alta participació de públic" i per una programació ambiciosa i eclèctica.
A més, destaca l’aposta per concentrar la programació en tres grans àrees: l’Espai Reguer, el Centre i La Plana, el que ha permès una experiència "més fluida i accessible".
Fira Tàrrega ha comptat amb 54 espectacles i 19 estrenes: el 50% de Catalunya, el 29,6% de la resta d’Espanya, el 18,5% internacional i l’1,85% de procedència mixta.
Totes les companyies internacionals han presentat propostes de carrer i 33 companyies han participat en l’esdeveniment per primera vegada, com la companyia catalana Banda Esfèrica, la codirectora del qual Carlota Grau ha definit l’experiència com "intensa i gratificant".
1.167 PROFESSIONALS DE 24 PAÏSOS
1.167 professionals de 24 països s’han acreditat per a la Fira Tàrrega, a més de delegacions professionals d’Irlanda i Itàlia.
La Fira també ha acollit 31 activitats professionals, tenint en compte trobades oficials i privats entre delegacions.
També ha facilitat l’allotjament a gairebé 800 professionals i artistes i 1.800 persones han fet ús de la zona d’acampada habilitada per al públic.
FOCUS IRLANDA
La iniciativa Focus Irlanda ha reunit 40 delegats i 4 companyies: Kristyn Fontanella ('Miss Mary'), Jazzville Productions ('The most dangerous animal in the world'), Hippana.Maleta ('Runners') i Maleta Company & Cia. Balancetoi ('Claudette').
L’organització explica que els quatre espectacles han estat molt bé rebuts pel públic i, segons la responsable de la delegació, Lucy Medlycott, l’experiència artística ha estat "valuosa i fenomenal".