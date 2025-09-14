POLÍTICA
La Paeria crea la Beca Ricard Viñes per impulsar el talent musical jove
Per a intèrprets de Lleida de fins a 26 anys
L’ajuntament de Lleida va anunciar ahir la creació de la nova Beca Ricard Viñes d’estudis superiors de música a l’estranger, una iniciativa pionera destinada a joves músics de fins a 26 anys amb arrels lleidatanes i amb vocació d’excel·lència artística i projecció internacional. La beca finançarà un curs acadèmic complet d’estudis superiors d’interpretació musical –en qualsevol modalitat instrumental o vocal– en centres de reconegut prestigi internacional. L’ajuda podrà incloure la matrícula, estada, manutenció, viatges i assegurança mèdica, així com un concert remunerat a l’Auditori Enric Granados de Lleida.
Podran optar a aquesta beca joves que no hagin complert els 27 anys en el moment de la sol·licitud, que hagin nascut o estiguin empadronats a Lleida o en municipis de la demarcació, i que estiguin admesos o en procés de selecció en un centre estranger d’ensenyaments musicals superiors. A més, hauran d’acreditar un nivell mínim d’idioma (B1) i presentar una carta de motivació i projecte formatiu.
Les sol·licituds –en una convocatòria oberta fins al 30 de setembre– seran avaluades per una comissió de professionals del sector musical, que també entrevistarà i escoltarà els candidats seleccionats en una audició presencial. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és detectar i donar suport a joves amb talent, capacitat i motivació excepcional, ajudant-los a desenvolupar una carrera artística sòlida i amb projecció exterior. La Paeria suma aquesta beca a les activitats que es desenvolupen en el marc de l’Any Ricard Viñes, que commemora els 150 anys del naixement del pianista lleidatà més universal, connectant així el seu llegat amb les noves generacions de músics.