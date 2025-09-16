FESTIVAL
El Sant Miquel de Lleida de les Lletres fa un salt
Més de 40 activitats literàries del 6 a l’11 d’octubre per arribar a totes les edats i a diversos punts de Lleida. Amb debats sobre el Barça, Trump, espiritualitat i literatura catalana
La tercera edició de la setmana literària Sant Miquel de les Lletres, impulsada per la Fundació Horitzons 2050, va donar a conèixer ahir el programa d’activitats, que es presenta amb una combinació d’àmbits diversos que es fusionaran amb la literatura i llengua catalanes. Més de 40 propostes entre el 6 i l’11 d’octubre per arribar a totes les edats i a diverses zones de tot Lleida. Es mantindrà el format de l’any passat, amb cinc taules redones, de dilluns a divendres a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (19.00 h), amb ponents destacats d’àmbits tan diversos com l’esport i el Barça, l’espiritualitat, les lletres catalanes i el nou món de Trump. La setmana es completarà amb concerts, parades de llibres, contacontes i, com a novetat, xarrades sobre gastronomia, cuina i literatura, així com lectura de relats per a gent gran en residències de la ciutat (vegeu el desglossament).
El president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, va assegurar ahir que “el certamen fa un salt endavant molt important, amb la presència de ponents molt rellevants amb l’objectiu d’arribar al conjunt de la ciutat i a totes les edats”. Gelonch va afegir en aquest sentit que “volem atreure els més joves i que aquests arrosseguin també els seus pares a comprar llibres i a llegir, perquè tenim un gran dèficit de lectura que cal corregir”. Per la seua part, la llibretera, editora i nova directora del Sant Miquel de les Lletres, Mertxe París, va explicar que “hem preparat un gran programa amb activitats ambicioses i també divertides per fer ciutat. Com ja es va anunciar al juny, l’últim dia de la setmana literària s’atorgaran els nous premis Rosa Fabregat a un escriptor i Trajectòria en reconeixement a una persona del món de les lletres i l’edició, noms que es donaran a conèixer pròximament.
Taules redones
L’eix central de la setmana literària s’articularà a través de les taules redones diàries, la primera cita de les quals, el dilluns 6 d’octubre, comptarà amb participació “sorpresa” que es divulgarà en els propers dies. El dia 7 reflexionarà sobre espiritualitat amb el lleidatà Ferran Sáez (filòsof, escriptor, assagista i professor de la URL), Ignasi Moreta (assagista, editor i professor de la UPF) i Maria del Mar Griera (catedràtica de Sociologia de la Religió a la UAB). El dia 8 abordarà el 125 aniversari del Barça amb Ramon Piqué (autor del llibre El contracte); el mateix Antoni Gelonch (autor d’Els lleidatans del Barça) i David Carabén (comissari d’aquest 125 i cantant de Mishima). Dijous serà el torn de les lletres amb Núria Cadenes (periodista i escriptora), Carlota Gurt (escriptora i traductora), l’escriptor pallarès Pep Coll i el llibreter i docent Jordi Souto. Finalment, el dia 10 abordarà el món amb Trump amb el periodista Xavier Aldekoa, Gabriel Garroum (investigador sobre relacions internacionals) i Victòria Alsina (politòloga i consellera d’Acció Exterior de la Generalitat del 2021 al 2022), en un debat que moderarà el periodista d’Isona de TV3 Lluís Caelles.
Les tardes del 10 i l’11 hi haurà parades de llibres a la plaça de la Catedral (17.00 a 20.00 hores).