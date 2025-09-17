CERTAMEN
FiraTàrrega va omplir 41 de les 74 sessions de pagament, un 55%
Es van vendre 10.438 entrades i se’n van distribuir 4.205 més a professionals
L’organització de FiraTàrrega va donar a conèixer ahir el balanç oficial de la 45 edició del certamen, que va acabar diumenge passat, valorant de forma positiva el compliment del seu triple propòsit de ser un mercat cultural estratègic i un festival d’arts escèniques alhora que una festa popular. Després de quatre dies d’actuacions, la Fira va oferir 156 funcions dins de la programació oficial i va registrar més de 14.600 entrades distribuïdes en els espectacles de pagament i uns notables registres de públic en la resta de propostes gratuïtes (com va informar SEGRE dilluns). En concret, FiraTàrrega va distribuir un total de 14.643 entrades entre les adquirides pel públic (10.438) més les invitacions per a professionals (4.205), unes xifres que representen el 75,2% d’ocupació en els espectacles de pagament (un aforament de gairebé 19.500 places), prop d’un 10% més que el resultat de l’any passat. L’organització va recordar que aquest any es va apostar per abaixar els preus de les entrades, i es va assolir així una mitjana de preu de 8,30 euros. La lectura d’aquesta decisió resulta positiva, ja que es va penjar el cartell de ple en 41 de les 74 sessions de pagament, fet que suposa més del 55% d’aquestes propostes.
Respecte a la Zona OFF, es van comptabilitzar fins a 363 actuacions a càrrec de 84 companyies i dos kabarets, els diners recaptats dels quals, segons va revelar FiraTàrrega, es destinaran a Palestina.
D’altra banda, el certamen va comptabilitzar un total de 1.167 professionals registrats de 623 entitats i 24 països diferents (de tots els continents i de llocs tan diversos com els Estats Units, Corea, Mali, Hong Kong o Nova Zelanda), que van participar en les 31 activitats professionals programades. Durant els dies de la Fira, el servei de premsa va acreditar gairebé un centenar de professionals entre redactors, fotògrafs i membres d’equips de televisió.
L’allotjament
La zona d’acampada va registrar durant la Fira 1.800 campistes, uns 600 més que l’any anterior. A més, la població de Tàrrega va oferir fins a 300 llits per allotjar professionals i artistes assistents a aquesta edició, que van complementar l’oferta d’allotjament d’hotels i apartaments de la comarca i província.
El certamen també va voler destacar que aquesta edició es va mantenir amb un pressupost global d’1.200.000 euros, el mateix que el 2024.
D’altra banda, Telefónica va informar que va registrar de nou un important increment en l’ús de la seua xarxa mòbil durant la celebració de FiraTàrrega. El volum de dades cursades de dijous a diumenge a la capital de l’Urgell es va incrementar al voltant d’un 25% respecte al mateix període de la setmana anterior, consolidant la tendència de creixement del trànsit digital en grans celebracions culturals. En particular, el trànsit 5G va ser el que més va créixer, amb un augment del 38% respecte a la setmana prèvia de la Fira. El nombre de trucades també va pujar un 19 per cent.