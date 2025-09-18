CINE
‘Sirat’, d’Oliver Laxe, candidata espanyola per als Oscars
El lleidatà Xavi Font, a la producció
Sirat, d’Oliver Laxe, va ser elegida ahir la candidata espanyola per optar a ser nominada a l’Oscar a millor pel·lícula internacional en la pròxima edició dels premis de Hollywood, segons va anunciar l’Acadèmia de Cine espanyola, una notícia que el director gallec va acollir amb la promesa de “lluitar” per aquesta “bestiola estranya” que “no ha parat de créixer”. La pel·lícula era la favorita en la terna anunciada el passat dia 3, que també incloïa Romería, la nova pel·lícula de la catalana Carla Simón, i Sorda, l’òpera prima d’Eva Libertad.
En una connexió per videoconferència, en la qual Laxe va estar acompanyat entre altres pel lleidatà Xavi Font (que ha exercit funcions de producció en aquest film), el director va confiar en les possibilitats de la pel·lícula, la qual va definir com una “bestiola estranya, única, genuïna i que excita moltíssim la cinefília i la professió i li fa sentir coses genuïnes”.
Sirat és la història d’un pare (que interpreta Sergi López) que busca la seua filla en raves del Marroc durant un viatge frenètic però carregat de simbolisme i introspecció.
Carla Simón, amb ‘Romería’ dissabte a Screenbox Lleida
Screenbox Lleida va anunciar ahir que la directora i guionista Carla Simón protagonitzarà una sessió de cinefòrum en aquestes sales de cine dissabte vinent per parlar amb el públic sobre la seua nova pel·lícula, Romería. La directora d’Estiu 1993 i Alcarràs participarà en aquesta activitat cap a les 20.10 h, després de la projecció de les 18.15 h de Romería. Serà tres dies després que el film hagi quedat apartat de la lluita per l’Oscar. La cinta triada per l’Acadèmia, Sirat, d’Óliver Laxe, haurà de passar un primer filtre (shortlist de quinze títols) al desembre i un segon el gener, quan s’anunciaran les 5 nominades.