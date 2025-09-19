CINE
El Festival d’Àger projectarà 14 curts del 3 al 5 d’octubre
La tercera edició del Festival Internacional de Cinema d’Àger, del 3 al 5 d’octubre a la col·legiata de Sant Pere, projectarà 14 curtmetratges (dotze ficcions i dos documentals), que aborden qüestions com les addiccions, la salut mental, l’abús sexual, la biodiversitat o la solitud. L’alcaldessa, Mireia Burgués, i el regidor de Cultura, David Guiu, van presentar ahir aquesta cita del cine independent internacional al costat dels seus directors, Marcel i Albert Carbó.