Jorge Martínez, líder d’Ilegales, pateix càncer i el grup cancel·la tots els seus concerts
En els últims mesos la banda ja havia hagut de suspendre diverses actuacions
La banda de rock Ilegales ha anunciat aquest divendres la cancel·lació de tots els seus concerts previstos per temps indefinit, a causa dels problemes de salut del seu líder, vocalista i guitarrista, Jorge Martínez. Segons ha informat el grup en un comunicat oficial, el músic s’haurà de sotmetre a un tractament contra el càncer, el que obliga a detenir per complet l’activitat en directe.
En els últims mesos, Ilegales ja havia hagut de cancel·lar diverses actuacions per aquesta situació, entre elles el concert previst per al dia 14 de setembre a les festes de San Mateo a Oviedo. Aquesta situació "s’ha complicat més del previst inicialment".
Davant d’aquest escenari, la banda recalca que la decisió, tan difícil com inevitable, respon exclusivament a la necessitat que Martínez concentri totes les seues energies en la recuperació.
La formació asturiana, amb més de quatre dècades de trajectòria als escenaris, ha volgut expressar el seu "profund agraïment" al públic que sempre els ha acompanyat, així com disculpar-se amb les persones que havien adquirit entrades o planejat assistir als pròxims concerts.
"Avui més que mai és moment de posar la salut per davant de tot", assenyala la nota difosa, en la qual el grup confia que la fortalesa i el caràcter "indomable" del seu líder li permetin superar aquesta etapa complicada per tornar a reunir-se amb els seus seguidors.