LLIBRES
La llibreria La Fatal de Lleida salta al sector editorial i crea el segell Eclecta
Un projecte d’abast estatal que l'establiment presentarà a l’octubre a la Llotja
Quatre anys i mig després de llançar-se al repte d’obrir una nova llibreria a Lleida, La Fatal, els germans Jordi i Ramon Souto s’embarquen ara en una altra aventura, tan arriscada com emocionant per a dos amants dels llibres com ells: crear un segell editorial d’àmbit estatal per publicar tant en català com en castellà. Un projecte molt madurat, que està a punt de veure la llum, i que es dirà Eclecta Editorial. “El nom procedeix de l’adjectiu grec que significa les coses escollides, perquè aquesta serà la nostra filosofia: editar coses molt diverses, de tots els gèneres, amb l’únic comú denominador de la qualitat literària”, va avançar a SEGRE Jordi Souto, que dirigirà des de Lleida aquesta editorial, mentre que el seu germà Ramon serà al capdavant de la seu de Barcelona.
Un segell de qualitat que el públic podrà advertir a primera vista amb el disseny de les edicions, encarregat a un dels millors especialistes en disseny gràfic i maquetació editorial, el barceloní Tono Cristòfol. Aquest cap de setmana es començaran a promocionar a través de les xarxes socials i el 23 d’octubre presentaran en un acte públic al Teatre de la Llotja aquest nou segell editorial, amb els dos primers títols de la dotzena d’obres que tenen previst publicar a l’any.
Tenen clar que “si alguna cosa sobra avui són llibres, però creiem que per als bons llibres sempre hi ha espai”. I també l’ambició de projectar-se per tot el país amb un catàleg en català i un altre amb obres en castellà, “com qualsevol altra editorial homologable, amb llibres que puguis trobar igual a Mataró o a la Corunya”.
La nova novel·la de Ferran Sáez i Thornton Wilder, primers títols
Eclecta s’estrenarà aquest octubre amb L’altra hipòtesi, la nova novel·la del filòsof, escriptor i professor Ferran Sáez (la Granja d’Escarp, 1964), “una història prodigiosa que explora la naturalesa de la memòria, la fragilitat de la identitat personal i el lloc de la humanitat en un futur en què la digitalització fora de control ho redueix tot a soroll i cendra”, que arribarà a les llibreries en català i en castellà. També presentaran tot un clàssic literari que no tenia versió en català, Els idus de març, del nord-americà Thornton Wilder, en una traducció d’Ernest Riera amb pròleg de Carlota Gurt.
Al novembre sortirà una singular biografia de Tolstoi, del rus Andrei Zorin, només publicada fins ara en rus i en anglès, traduïda al català pel filòleg lleidatà Arnau Barios. Entre altres novetats, l’any que ve presentaran l’Atlas mitológico de Grecia, una obra monumental de l’escriptor, hel·lenista, professor i cineasta Pedro Olalla, establert a Atenes des del 1994.