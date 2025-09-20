Premis
Eduard Fernández rep el Premi de Cinematografia i denuncia les "atrocitats" a Gaza
L'actor ha recollit el guardó a Sant Sebastià amb un mocador palestí i afirmant que qui no es commocioni amb Palestina té un problema "d'humanitat"
L'actor Eduard Fernández ha rebut aquest dissabte el Premi Nacional de Cinematografia del Ministeri de Cultura duent una kufiya - un mocador palestí - i denunciant les "atrocitats" a la Franja de Gaza.
Durant la cerimonia celebrada a Sant Sebastià, l'actor ha declarat que "per respecte a Shakespeare i al meu ofici, és inevitable ser un mirall del món i, en aquest moment, denunciar la barbaritat que està succeint a Gaza". A més a més, creu que la cultura ha de ser un "reflex" del moment actual i ha declarat que qui no es commocioni amb el genocidi té un problema "profund" d'humanitat.
Abans de les seves declaracions, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la "unanimitat" que desperta la feina de Fernández i li ha agraït el seu compromís davant de "causes justes".