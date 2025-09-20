FESTIVALS
El festival Gamma projecta quatre murals als Mangraners
Obres de Dase, Roc Blackblock, Twee Muizen i Kamma Marlo a partir del 29
El Gamma-Festival d’Art Urbà de Lleida ha projectat quatre murals urbans als Mangraners, que elaboraran artistes destacats del 29 setembre al 5 d’octubre, quan tindrà lloc la seua inauguració. Dase, guardonat l’any passat amb premi al millor mural del món amb una obra a la Garriga, serà l’encarregat d’elaborar una de les pintures al carrer Soldevila. L’artista Roc Blackblock, que crearà un mural en una paret de l’hangar, es va fer famós el 2021 amb motiu de l’ordre d’empresonament del raper Pablo Hasél, al pintar-ne un a Barcelona amb una efígie crítica del rei Joan Carles amb cinc fletxes republicanes clavades que va ser esborrat en 24 hores. Els gallecs Twee Muizen s’encarregaran de posar color a l’encreuament del carrer Sant Roc amb el carrer Vila-Rodona. Les seues creacions desprenen una aura i una estètica surrealista. Les muntanyes, els animals i la naturalesa de la seua infància es reflecteixen de forma clara en la seua obra. Per la seua banda, Kamma Marlo, establerta a Mollerussa, pintarà un mural amb referències a la història dels Mangraners en una paret de la plaça Pare Nadal.
La regidora de Cultura a la Paeria, Pilar Bosch, i el regidor dels Mangraners, Roberto Pino, van presentar ahir la programació de la segona edició del festival, acompanyats de la nova direcció artística, Francesca Vasile i Blai Baules, de l’estudi creatiu Cactusoup. Tots dos van posar èmfasi en el poder transformador de l’art i van assenyalar que el programa d’aquesta edició vol “representar l’escena muralística contemporània, amb una gran varietat d’estils i punts de vista”. La iniciativa culminarà el 5 d’octubre amb una visita guiada pel barri oberta al veïnat, en què l’art i la comunitat es donaran la mà per gaudir de l’espai transformat.
A més, durant la setmana tindrà lloc un taller d’art mural i participació ciutadana des de la perspectiva de la teràpia ocupacional a càrrec de María Romero, veïna dels Mangraners. L’activitat proposa l’experiència d’un procés de creació col·lectiva, des de la fase d’ideació (amb tallers creatius específics de connexió personal i grupal al llarg de la setmana) fins a l’execució de la pintura mural col·lectiva grupal, que s’efectuarà el cap de setmana. Aquesta activitat és gratuïta, però té places limitades. Per participar-hi és necessari enviar un correu electrònic a mdalmau.ext@paeria.cat. El 3 i 4 d’octubre també participaran en el festival les escoles d’art Ondara de Tàrrega i Leandre Cristòfol de Lleida.